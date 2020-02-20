Altın her gün yeni bir rekor kırıyor! Tarihin en yüksek seviyesini gördü

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,8 artışla 315,3 liradan tamamladı. Sabah 06.00 saatlerinde 316 liranın üzerini gören gram altın tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla 315 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 512 lira, cumhuriyet altını da 2.094 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişle 1.613 doları görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 1.609 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarından, para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısındaki yükselişin devam etmesinin risk algısı üzerinden altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi gösterge faizlerinde indirime gitmesinin ise piyasaları şimdilik rahatlattığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

'ONS ALTINDA 1.610 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.