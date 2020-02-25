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Tarihi zirvenin ardından güne düşüşle başlayan altın, tekrar hareketlendi! İşte güncel fiyatlar

Dün 334 lira ile rekor kıran altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından öğle saatlerinde tekrar yükselişe geçti. Gram altın 12.30 itibariyle 326,5 liradan işlem görürken, çeyrek altın 534 liradan satılıyor.

25.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:35

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel gün içinde 334 lira ile rekor seviyeye çıktı. Bu seviyeden altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemeyle günlük kazancını kısmen geri veren gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 yükselişle 326,1 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 322,4 liradan işlem görüyordu. Öğle saatlerinde tekrar yükselişe geçen gram altın, saat 12.30 itibariyle 326,5 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 534 lira, Cumhuriyet altını da 2.207 liradan satılıyor. Dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.633 dolara kadar gerilemesinin ardından 1.653 dolar seviyesinde dengelendi.

'KORONAVİRÜS ALTINDA DALGALANMALARA SEBEP OLUYOR'

Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söyledi. Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliğinin devam ettiğini belirten analistler, özellikle İtalya ve Güney Kore'deki salgın vakalarına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-325 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Tarihi zirvenin ardından güne düşüşle başlayan altın, tekrar hareketlendi! İşte güncel fiyatlar

Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Güney Kore, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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