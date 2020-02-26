Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı. Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 325,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 533 lira, cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor. Dün, 1.627 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.646 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 320-333 LİRA ABANDI İZLENECEK'