Haberler » Ekonomi » Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 325,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor.

26.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:29

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı. Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 325,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 533 lira, cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor. Dün, 1.627 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.646 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 320-333 LİRA ABANDI İZLENECEK'

Analistler, dün koronavirüs (Kovid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti. Virüsün Güney Kore, ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kapalıçarşı, Güney Kore, İran, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 12:00:08