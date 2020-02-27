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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, cumhuriyet altını da 2.171 liradan satılıyor.

27.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:12

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 324,3 liradan tamamladı. Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 326 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 530 lira, cumhuriyet altını da 2.171 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.652,7 dolara kadar yükseldikten sonra 1.645 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 320-333 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları ve salgına yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesinin etkisiyle altının ons fiyatının güvenli liman alımlarıyla yükseldiğini ifade etti. Çin'deki yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'deki hızlı artışın yanı sıra İran ve 'nın ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görülmesiyle risk algısının arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kapalıçarşı, Güney Kore, İtalya, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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