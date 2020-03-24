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Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 333 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.

24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:20

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 326,4 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla 333 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 542 lira, cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.571 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 320-335 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.
Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.550 doların destek, 1.580 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

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Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Fed, Ekonomi

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