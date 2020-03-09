Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Gram altın 331, çeyrek 544 lira oldu - Ekonomi

Gram altın 331, çeyrek 544 lira oldu

Gram altın 331,2 lira, çeyrek altın 544 lira ve Cumhuriyet altını 2.221 liradan işlem görüyor.

09.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:35
Gram altın 331, çeyrek 544 lira oldu
Gram altın 331,2 lira, çeyrek altın 544 lira ve Cumhuriyet altını 2.221 liradan işlem görüyor

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Ekonomi
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Ekonomi
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Ekonomi
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Ekonomi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Ekonomi
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu Ekonomi
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu