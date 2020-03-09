Gram altın 331, çeyrek 544 lira oldu
Gram altın 331,2 lira, çeyrek altın 544 lira ve Cumhuriyet altını 2.221 liradan işlem görüyor.
09.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:35
Gram altın 331,2 lira, çeyrek altın 544 lira ve Cumhuriyet altını 2.221 liradan işlem görüyor
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Gram altın 331, çeyrek 544 lira oldu
Etiketler : Ekonomi
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