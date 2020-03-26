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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 334,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 550 lira, cumhuriyet altını da 2.245 liradan satılıyor.

26.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:18

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 333,8 liradan tamamladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 334,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 550 lira, cumhuriyet altını da 2.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışa 1.607 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 320-335 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD'de senatonun 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylamasının ardından küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularıyla birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç, 1.580 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Haberin Videosu :

Güne yükselişle başayan gram altın 335 lira seviyelerinde

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