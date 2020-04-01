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Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 341,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 560 lira, cumhuriyet altını da 2.285 liradan satılıyor.

01.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:13

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 339 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla 341,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 560 lira, cumhuriyet altını da 2.285 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında 1.570 doları test etmesinin ardından buradan gelen tepki alımlarıyla yükselerek şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.598 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350 LİRA GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini, konuya ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti. Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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