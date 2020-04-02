Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar

Altının gram fiyatı, 344,3 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 341,4 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 563 lira, cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor.

02.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:43

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 342,9 liradan tamamladı. Yeni güne de artışla başlayan altının gram fiyatı, 344,3 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek, saat 12.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 341,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 563 lira, cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.590 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350 LİRA SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Banka, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:18: İSO Başkanı Bahçıvan: Tüm sanayi sektörleri, mücbir sebep kapsamına alınmalı - Ekonomi 13:18: Bursa’nın ihracatı mart ayında yüzde 24 kayıp verdi - Ekonomi 13:18: Kulüpler için kritik döneme girildi - Ekonomi 13:17: Mut'ta örtü altı eriğin kilosu 60 liradan alıcı buluyor - Ekonomi 13:14: TTSO'dan iş adamlarının sorunlarına çözüm arayışına destek - Ekonomi 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler