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Gram altın 347 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 346,7 liradan alıcı buluyor.

03.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:54
Gram altın 347 lira seviyelerinde
Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 346,7 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle sınırlı değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 343,1 liradan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, 348,9 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 346,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 573 lira, Cumhuriyet altını da 2.332 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.611,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayılarındaki artışın hızla devam ettiğini belirtti.
Bugün, yurt dışında ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Analistler, gram altında 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

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