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Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 355,8 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 581 lira, cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor.

06.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:42

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 350,1 liradan tamamladı. Yeni haftaya da primle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla 355,8 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 581 lira, cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.632 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 360 LİRA GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.

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Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

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Altın tarihin en yüksek seviyesinde! 355,8 liradan alıcı buluyor
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