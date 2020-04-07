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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün 364 lira ile tüm zamanların rekorunu kıran altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başladı. Gram altın şu sıralar 359 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 586 liradan, cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılıyor.

07.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:35

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 361,9 liradan tamamladı. Kapanışın ardından akşam saatlerinde yükselişini sürdüren altın, 364 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.25 itibarıyla 359 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 586 lira, cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında 1.674 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.651 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmesinin risk iştahını görece artırdığını ve bu durumun altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtti. Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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