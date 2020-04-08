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Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 360,2 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, cumhuriyet altını da 2.414 liradan satılıyor.

08.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:44

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 358,8 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 360,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, cumhuriyet altını da 2.414 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.650 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 doların destek, 1.665 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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Altının yükselişi durdurulamıyor!
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