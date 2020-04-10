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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, 366,2 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından 361,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor.

10.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:55
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 361,6 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira ile rekor kırmasının ardından kazançlarını geri vererek, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 361,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.692 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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