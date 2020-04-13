Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, 369,6 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 368,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.

13.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:29

Cuma günü, ons fiyatındaki sınırlı düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 362,7 liradan tamamladı. Haftaya yükselişle başlayan gram altın, 369,6 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın, saat 11.05 itibarıyla 368,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350-380 LİRA ARALIĞI TAKİP EDİLECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi. Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sanayi üretimi Şubat’ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
BDDK’dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Cari denge Şubat’ta milyonlarca dolar açık verdi Ekonomi
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi
Bakan’dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak Ekonomi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak
Haberler ›› Ekonomi ››Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:44: Lüks tatil ucuzladı - Ekonomi 11:42: Aksa Elektrik'ten "kıyasen fatura" bilgilendirmesi - Ekonomi 11:38: Karantina sürecinde online alışveriş sitelerine ve yayın platformlarına saldırılar arttı - Ekonomi 11:36: Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Ekonomi 11:32: ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş'tan "genel durum" açıklaması - Ekonomi 11:02: Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler