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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 375,8 liradan işlem görüyor. ardından 375,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.

14.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:35

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 372,6 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 375,8 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.725,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 360-380 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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