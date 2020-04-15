Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 377,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor.

15.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:22

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 378,7 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla 377,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.711,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 360-380 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Bugün ABD Merkez Bankası ( Fed ) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

GÜNCEL ATIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Ekonomi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL’lik yardım yapılacak Ekonomi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Ekonomi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var Ekonomi
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak Ekonomi
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Haberler ›› Ekonomi ››Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:36: Aydın'da çilek üretimi başladı - Ekonomi 11:34: Karabük'te geçen ay 354 konut satıldı - Ekonomi 11:34: Digiturk: "Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek" - Ekonomi 11:32: Doğan: "Tarımsal üretim kesintiye uğramamalı" - Ekonomi 11:27: TPF: Sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş yapılmalı - Ekonomi 11:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler