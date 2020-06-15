Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlamasının ardından tekrar yükselişe geçen altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.

15.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:24

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 379 liradan tamamladı. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, kayıplarını tekrar kazanarak saat 18.20 itibarıyla 379,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.720 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 375-385 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi, Haber

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