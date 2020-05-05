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Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 388 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 lira, cumhuriyet altını da 2.592 liradan satılıyor.

05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:48

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 385,3 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 18.40 itibarıyla 388 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 lira, cumhuriyet altını da 2.592 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.702 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

'GRAM ALTINDA 370-390 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Haber

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