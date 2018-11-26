Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarıyla negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 207,9 liradan tamamladı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 207,6 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN 340 LİRA

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 340 lira, Cumhuriyet altını da 1,392 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 primle 1.226,7 dolardan işlem görüyor.

207 LİRA DESTEK, 210 LİRA DESTEK KONUMUNDA

Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın Azak Denizi'nde yaşadığı gerginliğin küresel piyasalardaki risk algısını yükseltebileceğini belirterek, bu durumun da değerli metal fiyatlarına olumlu yönde yansıyacağını kaydetti. Ons altında 1.227 doların kritik direnç seviyesi olduğunu, bu seviyenin geçilmesi durumda ise 1.235 doların gündeme geleceğini ifade eden analistler, gram altında ise 207 liranın destek, 210 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.