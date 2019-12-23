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Gramajı düşük ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde fırınlarda yapılan denetimlerde gramajı düşük olduğu belirlenen ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı.

23.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:26 Gramajı düşük ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
'ın ilçesinde fırınlarda yapılan denetimlerde gramajı düşük olduğu belirlenen ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı.

Devrek Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda yapılan denetimlerde gramajı eksik çıkan ekmekler vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un katılımı ile yapılan denetimlerde fırınlarda ve köylerde imal edilerek ilçeye satılmak üzere getirilen köy ekmeklerinde gramajları eksik olan ekmeklere zabıta ekipleri el koyarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Vatandaşlarımıza sağlıklı ve eşit hizmet sunulması için fırın, bakkal ve unlu mamul satılan bölgelerde denetimlerimizi periyodik aralıklarla sürdürüyoruz. Titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerde zabıta ekiplerimizin kontrolü sayesinde kurallara riayet etmeyen fırın sahiplerine yasal işlem uygulandı. Hijyen, fiyat ve gramaj konularında denetimlerimiz hassasiyetle devam edecek" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Zabıta, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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