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Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

3 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen 61 yaşındaki Grammy ödüllü Joe Diffie, 29 Mart'ta virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

30.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:36

27 Mart'ta kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu söyleyen Grammy ödüllü Joe Diffie, 29 Mart'ta virüse bağlı meydana gelen komplikasyonlar sonucu vefat etti. Diffie'nin sözcüsü yaptığı açıklamada "Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" dedi.

"UZMANLARIN BAKIMI ALTINDAYIM" DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine coronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamış, "Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum" demişti. Oyuncu mücadele ettiği virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

BİRÇOK ŞARKIYA İMZA ATTI

Bugüne dek 20'den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie'nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets),Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.

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Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet



Etiketler: 27 Mart, Magazin

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ABD Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Haberler ›› Magazin ››Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin
Yorumlar (8)
URFALI:ayırım yapyan en dürüst virüs
Cevap Yaz 0 0
PAŞALI:Aynı bizim Nuri Alço abimize benziyor.
Cevap Yaz 1 9
GELSEBEL:Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı, Coronavirusü sanatseverleri de etkiliyor.
Cevap Yaz 1 2
HESEPEXAS:Oh canıma değsin. Ne güzel volta atıyordun
Cevap Yaz 4 4
XXX:mal
2 2
İSMAİL:ne kadar gereksiz var memlekette
0 3
DİLA:doğru konuş
0 4
VEYSEL:ne kullanıyorsun sen
0 3

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