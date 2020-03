Grammy ödüllü şarkıcı koronavirüs nedeniyle vefat etti

27 Mart'ta kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu söyleyen Grammy ödüllü Joe Diffie, 29 Mart'ta virüse bağlı meydana gelen komplikasyonlar sonucu vefat etti.

Diffie'nin sözcüsü yaptığı açıklamada "Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" dedi.

Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine coronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamış, "Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum" demişti. Oyuncu mücadele ettiği virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.





UNUTULMAZ ŞARKILARIN ALTINA İMZASINI ATTI

Bugüne dek 20'den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie'nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets),Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.

Kaynak: Snob Magazin