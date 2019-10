Grammy ödüllü Stanley Clarke CRR'de konser verecek

Dünyaca ünlü basgitar sanatçısı ve dört Grammy ödülü sahibi Stanley Clarke, İstanbul 'da hayranlarıyla bir araya gelecek.Ünlü sanatçı, "The Message" albümünün dünya turnesi kapsamında, 16 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.Konserde sanatçıya, Beka Gochiashvili, Cameron Graves, Shariq Tucker, Salar Nader ve Evan Garr eşlik edecek.Akordeon ile başladığı müziğe, keman ve viyolonsel ile devam ettikten sonra bas gitarda karar kılan Stanley Clarke, müzikal yolculuğuna saksafon sanatçısı Pharaoh Sanders ile başladı.Caz piyanisti Chick Corea ile de bir süre çalışan Clarke, 1970'lerin jazz-fusion akımının önemli gruplarından Return to Forever ile müzik dünyasında öne çıktı.Clarke ayrıca Bob Marley'in de aralarında bulunduğu Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock, Al di Meola ve Miles Davis gibi birçok usta isimle çalışmalar yaptı.Bugüne kadar aralarında altın ve platin plakların da bulunduğu 40'ın üzerinde albüm kaydeden sanatçının, Grammy ödülleri dışında bir kez Emmy ödülü adaylığı da bulunuyor. Clarke, ayrıca 2013'te Downbeat dergisinin okur ve eleştirmenleri tarafından "Yılın En İyi Bas Gitaristi" seçildi.