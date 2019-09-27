Alper Tuzcu Açık Diyalog İstanbul'da!

Grammy ödülü jürisinde yer alan en genç müzisyenlerden Alper Tuzcu ile 1 Ekim Salı günü Açık Diyalog İstanbul'da şarkı yazma atölyesi gerçekleşecek.

Dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen 'Berklee College of Music' mezunu Alper Tuzcu bir şarkının oluşum sürecini ve söz yazımını Açık Diyalog İstanbul'da anlatacak.

1 Ekim Salı günü 19.00 -20.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe info@opendialogueistanbul.com adresinden veya 0212 232 76 62'den etkinliğe kayıt olunabilinir.