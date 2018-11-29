Gran Canaria'ya 75-71 Mağlup Olan Darüşşafaka, 9. Mağlubiyetini Aldı

Basketbolda THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'ya 75-71 kaybetti. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla üst üste 8 toplamda ise 9. mağlubiyetini yaşarken, konuk ekip ise 3. kez sahadan galip ayrıldı. Mücadeleye pota altında Berk Demir ve Emircan Koşut'un bulduğu sayılarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarında takım savunmasında etkili olan yeşil-siyahlılar, McCallum'un üç sayılık basketiyle Herbalife Gran Canaria karşısında 6. dakikayı 18-11 üstün bitirdi. İspanyol ekibi, periyodun son anlarında hücumda Eriksson ile skor üretse de Darüşşafaka Tekfen, birinci çeyreği 25-22 önde tamamladı.

DARÜŞŞAFAKA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İkinci periyoda iyi başlayan Herbalife Gran Canaria, üst üste aldığı hücum ribauntlarının ardından Pauli'yle bulduğu basketle 12. dakika biterken eşitliği yakaladı: 27-27. Bu dakikadan sonra kenardan oyuna dahil olan Kartal Özmızrak'ın da desteğiyle savunmada ve hücumda ritmini yeniden bulan Darüşşafaka Tekfen, 10-0'lık seri yakalayarak 16. dakikada farkı 10 sayıya (37-27) çıkardı. İlk yarının son bölümlerinde farkı 12'ye (44-32) kadar çıkaran yeşil-siyahlılar, Pasecniks'in basketine rağmen soyunma odasına 44-34 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Radicevic ve Eriksson'la dış atışlarda isabetler bulan Herbalife Gran Canaria'ya hızlı hücumlarla yanıt veren Darüşşafaka Tekfen, 24. dakikayı 50-40 üstün kapattı. Arka arkaya yapılan top kayıplarının ardından temposu düşen ev sahibi ekip karşısında Eriksson, Pasecnicks ve Oliver'le skor üreten İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğin bitimine 37 saniye kala yeniden beraberliği yakaladı: 54-54. Konuk ekip, Eriksson'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle final periyoduna 57-56 üstün gitti.

GRAN CANARİA, KARŞILAŞMAYI 75-71 KAZANDI

Son periyoda uzun oyuncularının ürettiği sayılarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, McCallum'un da devreye girmesiyle 32. dakika biterken öne geçti: 63-62. Oliver ve Tillie ile basketler bulan Herbalife Gran Canaria, 34. dakikada molaya 66-65 önde gitti. Molanın dönüşünde top kayıpları yapan ev sahibi ekip, son 4 dakikaya 68-65 geride girdi. Savunmada sorun yaşayan yeşil-siyahlılar karşısında Strawberry ve Eriksson'la sayılar kaydeden İspanyol ekibi, 37. dakikayı 73-65 üstün bitirdi. Darüşşafaka Tekfen, oyuna dahil olan Kartal Özmızrak'ın basketleriyle farkı 2 dakika 10 saniye kala 4 sayıya indirdi: 69-73. Yeşil-siyahlılar, kalan sürede üstünlüğünü koruyan Herbalife Gran Canaria'ya 75-71 mağlup oldu.