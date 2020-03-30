Granada nerede? Granada'da yıllar sonra ezan okundu! Granada hakkında bilgi

Granada ezan okundu! 1492 yılında İspanya hakimiyetine girmesiyle birlikte şehirde sesli ezan okunmuyordu ve aradan geçen yaklaşık 500 yılın ardından ilk ezan da okundu. Granada, İspanya'da bulunan, Endülüs Emeviler'in hüküm sürdüğü eski İslam topraklarındandır. Şehir, Emevilerden kalan El Hamra Sarayı ile ünlüdür. Granada şehri hakkında detaylı bilgi haberimizde.

GRANADA NEREDE?

İspanya'nın baş şehirlerinden Granada nüfusu 1 Ocak 2017 itibarıyla 232,770 kişidir ve nüfus yoğunluğu 2663 kişi oranındadır. Granada şehri, Avrupa'nın yüksek dağları arasında sayılan Sierra Nevada'nın eteklerindeki bir vadi üzerine kurulmuştur.

GRANADA HAKKINDA BİLGİ

İspanya'nın Endülüs eyaletinde bulunan bir şehir olan Granada, Endülüs Emevileri'nden kalan El Hamra Sarayı ile ünlüdür. Türkçede Gırnata adı ile de bilinir. Milattan önce 5500 yıllarında yerleşime ibareleri görülen Granada şehri, ilk kurulduğu yıllardan beri Roma ve Visigotik etkide kalmıştır. Emevilerin fethi ile birlikte Mağribiler de yönetimde yer bulur ve bölgede Al-Andalus kurulur. Söz konusu şehirde İslam'ın başlamasıyla şehirde Arapça'da yaygınlaşır.