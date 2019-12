Grand Prix raporu: Abu Dabi

Formula 1’de mart ayında Avustralya’da başlayan ve aralık ayının ilk günü itibarıyla Abu Dabi’de tamamlanan bir sezonu daha geride bıraktık.Son yıllarda olduğu gibi sürücüler klasmanı şampiyonunun önceki duraklarda belli olması nedeniyle Abu Dabi’de pist üzerinde sakin, pist dışında ise şovun ön planda olduğu bir hafta sonu geçirdik.Turbo hibrit çağının başladığı 2014 yılından bu yana döngüye girilmişçesine bir kez daha Abu Dabi’de hafta sonunun en güçlü takımı Mercedes’ti. Antrenman ve sıralama turlarında başarılı işler yapan Gümüş Oklar, bir kez daha ilk çizgiyi kapatmıştı. Fakat Valtteri Bottas’ın yarıştan önce güç ünitesinde değişikliğe gitmesi, Fin sürücünün yarışa son sıradan başlamasına neden oldu.Lewis Hamilton’ın baştan sona lider ve kontrol altında götürdüğü yarışta podyumu paylaştığı isimler Max Verstappen ve Charles Leclerc’ti.Yarışa son sırada başlamasına rağmen gazdan ayağını bir an olsun çekmeyen Valtteri Bottas dördüncü olurken, son turlarda Alexander Albon’u geride bırakan Sebastian Vettel ise beşinci sırada finişi geçti.Sorgu zamanıMercedes’in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton cumartesi günü, Abu Dabi’de beşinci ve kariyerinde 88. pole pozisyonunu rahat bir şekilde almayı başarmıştı. Yarışta da start ile birlikte geçilen ilk viraj haricinde hiçbir şekilde rakiplerini yanına yaklaştırmayan altı kez dünya şampiyonu pilot, Verstappen’in 16 saniye önünde galibiyete uzandı.Bu sezon on birinci, kariyerindeki 84. galibiyetini elde eden Hamilton, böylece Michael Schumacher’in galibiyet rekoruna bir adım daha yaklaştı.Fakat İngiliz sürücü için hafta sonu aldığı galibiyetten daha çok öne çıkan konu, Ferrari ile olası gelecek planlarıydı. Birçok iddianın üzerine, İtalyan gazetelerinde Ferrari Başkanı John Elkann ile Hamilton’ın sezon devam ederken birkaç kez görüştüğü haberi de yayınlanınca bulunduğu her noktada basın mensupları tarafından tabiri caizse sorguya çekilen Britanyalı, şimdilik temkinli sözlerle bu fırtınayı dindirmeye çalıştı.Hamilton, Ferrari’den 13 yıldır ilk kez iltifat duymaya başladığını ve bundan memnun olduğunu dile getirip konuyu şimdilik rafa kaldırmaya uğraşırken, Mercedes takımı patronu Toto Wolff ise Hamilton’ın takımdan ayrılma ihtimalinin yadsınamayacak bir oranda mevcut olduğunu dile getirerek ateşi alevlendirmese de dindirmemiş de oldu.Kara düzenFerrari sezonun büyük kısmında olduğu gibi Abu Dabi’de de hatasız bir hafta sonu geçirmeyi başaramadı.Sıralama turlarının üçüncü seansında Charles Leclerc’in final saniyelerinde yavaş kalıp son bir tur atamaması stratejik hata ve trajikomik bir durumdu. Ayrıca yarıştaki ilk pit-stoplarda Sebastian Vettel’in sol ön lastiğinin bir türlü takılamaması, Alman sürücünün olası bir podyum mücadelesinden mahrum kalmasına sebep olan operasyonel bir hata olarak öne çıktı.Bir hafta sürücü hatası, bir hafta mekanik sorunlar, bir başka hafta operasyonel hatalar derken Ferrari adına sezon öyle ya da böyle bir şekilde tamamlandı. Özellikle yaz arasının ardından aracın motor ve yere basma güçlerini bir nebze dengeleyen Ferrari için son haftalar, “Yeniden o eski kara düzene mi dönülüyor?” sorularını akıllara getiriyordu.Her şeye rağmen Leclerc’in podyum için mücadele etmesi ve Ferrari kulislerinde adını 2020’de daha baskın şekilde duyurması adına önemli bir hafta sonu geride kaldı.Üç büyüklerden arda kalanlarPistin yıldızlarından birisi de şüphesiz Racing Point’in genç sürücüsü Sergio Perez’di. İlginç bir strateji sonucu pite geç gelen ve uzun bir ilk bölüm geçiren Meksikalı, sağlam lastiklerle yarışın sonunda diri kaldı ve yedinci oldu.Perez’in yoğun baskısına son anlara kadar dayanan ama sönmüş lastikleriyle bu baskıya cevap veremeyen Lando Norris ise sekizinci olarak günü tamamladı. Daniil Kyvat ve Carlos Sainz, puan alan son isimlerdi.