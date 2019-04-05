Grand Prix Raporu - Bahreyn

Kaynak: EuroSport.com

Olaylı Avustralya Grand Prix’sinden iki hafta sonra Formula 1 heyecanı Bahreyn GP ile geri döndü. Baştan sona ilk ve orta sıra takımlarının çekişmeli mücadelesine tanıklık ettiğimiz Bahreyn GP’nin raporu ile sizlerleyiz.Avustralya’da yavaş kalan Ferrari’nin ne yapacağını merak ederek geçirdiğimiz iki haftada, takımdan yapılan açıklamalar hiç umut vermiyordu. Fakat Bahreyn'de Cuma günü yapılan antrenman sürüşlerinden, Charles Leclerc’in kariyerindeki ilk pole pozisyonuna ulaşacağı sıralama turlarına kadar Ferrari, Mercedes’ten çok daha hızlı gözüktü.David Beckham’ın startını verdiği yarışta Sebastian Vettel iyi bir start alarak zirveye çıkmış, geriye düşen Leclerc ise en azından ikinci sıradaki yerini korumayı başarmıştı. Ancak Leclerc’in attığı turlar Vettel’den çok daha iyi gözüküyordu. Vettel ile Leclerc’i yan yana gördüğümüzde uygulanacak takım emrini merak ederken, bir telsiz konuşmasına tanık olduk...- Ben daha hızlıyım.- Anlaşıldı. İki tur daha geride kal.Kalmadı Leclerc... Vettel’i geride bırakmakla kalmayıp farkı açarak takım arkadaşından ve rakiplerinden çok farklı bir boyutta ilerliyordu. Vettel ise hatalara doymuyor, Lewis Hamilton’ın ataklarına karşı yerini koruma mücadelesini spin atarak ve daha sonra ön kanadını parçalayarak sonlandırıyordu.Tam "Kazandım!" derken genç Leclerc yaşadığı enjektör sorunu ile birlikte liderliği kaybetti. Güvenlik aracının girmesiyle üçüncü sırasını güç bela korumayı başardı. Yaşanan Ferrari dramasından galip çıkan taraf yine Mercedes’ler olurken, yarıştan sonra neredeyse tüm sporcular Leclerc’i teselli etti.RedBull’da yarışı sekizinci sırada bitiren Pierre Gasly ise bekleneni yine veremedi. Aynı tur içinde yolda kalan Renault’lar ile Bakü GP’de "Allah Korusun" yazılı çekicinin aracını kaldırması için çalışmalarını sürdüren (!) Romain Grosjean yarışı hayal kırıklığı ile noktaladılar. Twitch yayıncısı Lando Norris’in ikinci yarışında da McLaren ve kendisi için çok iyi bir sonuç elde edip altıncı sırayı alması, sezonun ilerisi için çok önemliydi.Bahreyn GP’nin bitmesinin ardından iki gün boyunca süren sezon içi test sürüşlerinde efsane pilot Michael Schumacher’in oğlu Mick, Ferrari adına piste çıktı. Bahreyn testleri birinci gün klasmanını Max Verstappen’in arkasında ikinci sırada kapatan Mick’i annesi Corinna Schumacher yerinde izledi. Fernando Alonso’nun cümlesiyle yazıyı noktayalım: “Mick'in çok büyük bir geleceği var. Schumacher ailesi hangi F1 aracında olursa olsun bu özel bir şey olacak.”