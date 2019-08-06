Grand Prix raporu - Macaristan

İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker, 1990 Dünya Kupası’nda seri penaltı atışları sonrası Almanya’ya kaybettikleri maçın ardından yıllarca hatırlanacak bir söz sarf etmişti. Tarihsel bir paralellikle 2019 Formula 1 sezonunda şimdiye değin yaşananları o söz özelinde güncelleyecek olursak, "Formula 1, 20 sürücünün ortalama 70 tur yarıştığı ve sonunda Lewis Hamilton’ın kazandığı bir spordur." demek sanırım abes kaçmaz.
Verstappen’in ilk pole pozisyonu
Cumartesi günü sıralama turları öncesinde Mercedes’in ilk iki sırayı almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Antrenman turları da bu tezi doğrular nitelikteydi. Tabii bir de 93. yarışına çıkan Verstappen’in şimdiye değin pole pozisyonu almışlığı da yoktu.
Hamilton ve Bottas’ın arka arkaya en hızlı turları attığı anda Hollandalı sürücü sürpriz şekilde ilk sırayı almayı başarınca herkes bu hafta sonu yine ilginç şeyler yaşanabileceğini anladı.
Yarışın startı ile birlikte ileriye atılan Verstappen, ilk iki çizgiden kalkan araçların yaratması muhtemel kargaşadan korunmayı başardı. Yarışa ikinci sırada başlayan Valtteri Bottas, ilk iki virajda yaptığı blokaj sonrası önemli zaman kaybı yaşadı ve henüz birinci sektörün içindeyken, takım arkadaşı Hamilton ve Ferrari’nin genç sürücüsü Charles Leclerc’e geçildi.
Yarışın tek heyecanlı anı bu olacak diye düşünülürken, 49. turdan sonra yaşanacakları nereden bilebilirdik.
Start ile birlikte Verstappen ve Hamilton ikilisi inanılmaz bir tempo yakalayarak en yakın rakipleri olan Ferrari sürücülerine karşı kısa sürede 20 saniye fark yaratmayı başardı. Zaten dar yolları sebebiyle bir saniyenin altındaki farklarda bile birinci sektör haricinde geçiş imkanının olmadığı bir pistte böylesine bir fark yakalamak öndeki ikilinin yarışa ambargo koyduklarının aleni resmiydi.
İlk pit-stop'ların ardından beklendiği gibi Verstappen, Hamilton’ın beş saniye önünde çıkmayı başarınca Mercedes için ilk bölüm hayal kırıklığıyla geçilmiş oldu.
İlk deneme
39. tura geldiğimizde Verstappen’e telsizden Hamilton’ın çok hızlı turlar attığı bilgisi geldi. Ve Hamilton çok geçmeden Verstappen’i önce düzlükte, hemen ardından üçüncü virajda sıkıştırmaya çalıştı. Fakat İngiliz sürücü, yolu ortalayıp avantajı elde eden Verstappen karşısında dışarı taşınca kontrol tekrardan Red Bull sürücüsünün eline geçti.
Verstappen’i ilk pit-stop'un ardından kovalarken lastiklerine bir hayli zarar veren Hamilton için kritik anlar ise 45. tur itibarıyla kulağına gelen mesajlarla başladı.
Zarlar atıldı, oyun başladı
Mercedes takımı stratejisti James Vowles, büyük bir kumar oynayacağını Hamilton’a söyledi. Hamilton’a yeni lastiklerle daha hızlı tur atabileceğine dair ipuçları verildi ve pit-stop’a gelmesi gerektiği takım tarafından iletildi. Zarları atan Vowles, Hamilton’ın defalarca planın işe yarayıp yaramayacağını sorgulamaları sırasında sakin kalarak, Britanyalı pilotun yapması gerekenleri tane tane anlattı. Aracı yarış boyu yola çok iyi tutunan Hamilton’ın taze lastiklerle son 21 turda atacağı zamanlar merakla bekleniyordu.
Ayrıca bu pit-stop’a Red Bull'un cevabı ne olacaktı?
Kısaca hiçbir şey...
Mercedes’in sürpriz pit-stop’unun ardından Formula 1 için çalışan mühendislerin geliştirdiği algoritmalar aracılığıyla, Hamilton’ın atacağı turların Verstappen’i yakalayıp yakalayamayacağına dair bilgi verilmesi bekleniyordu. Elde edilen zaman verilerine göre Hamilton’ın son tur içerisinde Hollandalı sürücüyü geçmesi yüksek ihtimal olarak görünüyordu.
Fakat Verstappen’in telsizinden duyurulduğu kadarıyla lastiklerin yoğun baskıya ve pist sıcaklığına dayanması pek ihtimal dahilinde değildi. Yoksa bu geçiş daha kısa sürede mi gerçekleşecekti?
Verstappen bir yandan "Beni pite çağırmayacak mısınız?" çığlıkları atarken bir yandan da rakibinin kendisine anbean yaklaştığının bilgisini alıyordu. 66. tur itibarıyla Hamilton, Verstappen’in aynasında görünmeye başladı. 67. tura girildiğinde ise düzlükte iki sürücü yan yana geldi ve İngiliz sürücü yarışın bitimine üç tur kala liderliği rahat şekilde ele aldı.
Yarıştan sonra konuşan Verstappen, “Lewis bugün yanıyordu. Takımımızın birinciliğin kaçmasında bir hatası var mıydı bilemiyorum ama ben elimden geleni yaptığıma inanıyorum.” sözleriyle rakibinin hakkını teslim etti.
Hamilton da Hollandalı rakibinin yarışı zevkli hâle getirdiğini belirtip, doğru strateji belirleyen takımına defalarca teşekkür etti. Bir kez daha görmüş olduk ki, mekanik bir arıza olmadığı takdirde Lewis Hamilton’ın pist üzerinde hegemonyasını kırabilecek hiçbir güç yok. Ancak kendisi ne kadar pist üzerinde bir zafer elde etmiş olsa da, büyük bir sorumluluk alan pit duvarındaki ekip de yarışın bu noktaya gelmesinde pay sahibiydi.
Öndeki ikilinin ambargo koyduğu yarış, diğer 18 sürücünün tabiri caizse "figüranlığı" ile tamamlandı.
Üçüncü ve dördüncü sırayı alan Ferrari sürücüleri Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, rakiplerinden tur yememek için verdikleri savaşı kazanırken; Valtteri Bottas ise ilk turda kanadının kırılması sonrası yaşadığı zaman kaybını ilerleyen turlarda telafi etmeye çalışarak yarışı sekizincilikle tamamladı.
Kariyerinde yedinci kez Macaristan
Grand Prix’sinde galibiyete uzanan Lewis Hamilton, böylece Michael Schumacher’i geride bırakarak Hungaroring pistinde en çok yarış kazanan isim oldu. Ayrıca bu sezon sekizinci, kariyerinde de 81. yarış zaferini elde eden Mercedes pilotu, Michael Schumacher’in ulaşılamaz olarak görünen 91 galibiyetlik rekoruna da bir adım daha yaklaştı.
Genel olarak kısır sonuçlara gebe olan Macaristan GP, Hamilton ve Verstappen’in harika mücadelesiyle Almanya GP sonrası heyecanımızı diri tutmaya devam etti. Şimdi Formula 1’de dört haftalık yaz arası vakti. Evden çıkarken sakın DRS’leri açık unutmayın. İyi tatiller çocuklar!