21 Kasım 2018, 10:47
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Grand Slam'e 7 Judoka Katılacak

Grand Slam

Türkiye Judo Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek Grand Slam müsabakalarına 7 judoka ile katılacak.



Türkiye Judo Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek Grand Slam müsabakalarına 7 judoka ile katılacak.

Japonya'nın Osaka kentinde 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında milli takım 7 judoka ile tatamiye çıkacak. 75 ülkeden 170'i kadın 284'ü erkek olmak üzere toplam 454 judocu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi  temsil edecek isimler ve müsabaka programları şu şekilde:

23 Kasım: Kadınlar 52 Kg'da İrem Korkmaz,

24 Kasım: Kadınlar 63 Kg'da Büşra Katipoğlu, erkekler: 63 Kg'da Bilal Çiloğlu, 81 Kg'da Vedat Albayrak,

25 Kasım: Kadınlar +78'da Kayra Sayit ve Sebile Akbulut, ve Erkekler: 90 Kg'da Mikail Özerler. - İstanbul Japonya,Türkiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:47



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