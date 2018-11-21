Grand Slam'e 7 Judoka Katılacak

Türkiye
Judo Milli Takımı, Japonya
'da düzenlenecek Grand Slam müsabakalarına 7 judoka ile katılacak.
Japonya'nın Osaka kentinde 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında milli takım 7 judoka ile tatamiye çıkacak. 75 ülkeden 170'i kadın 284'ü erkek olmak üzere toplam 454 judocu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi temsil edecek isimler ve müsabaka programları şu şekilde:
23 Kasım: Kadınlar 52 Kg'da İrem Korkmaz,
24 Kasım: Kadınlar 63 Kg'da Büşra Katipoğlu, erkekler: 63 Kg'da Bilal Çiloğlu, 81 Kg'da Vedat Albayrak,
25 Kasım: Kadınlar +78'da Kayra Sayit ve Sebile Akbulut, ve Erkekler: 90 Kg'da Mikail Özerler. - İstanbul
Japonya,Türkiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:47