Haberler» Spor» Haber

Granfondo Marmara'da Antalyaspor farkı

İstanbul'da düzenlenen Granfondo Marmara 2019'da Antalyaspor sporcuları başarılı sonuçlar aldı.

09.09.2019 10:23 Granfondo Marmara'da Antalyaspor farkı
İstanbul'da düzenlenen Granfondo Marmara 2019'da Antalyaspor sporcuları başarılı sonuçlar aldı. Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı ile Talya Bitkisel'in desteğini alan triatlon takımı, organizasyona damga vurdu.

Antalyaspor triatlon takımından Saliha Yüksel Tama, Bahadır Tama ve Rıfat Atasoy bu önemli yarışta pedal çevirdi. Saliha Yüksel Tama, 35-39 yaş grubunda birinci sırada yer alarak altın madalya kazandı. İstanbul Park Formula-1 pistinde 86 kilometreden oluşan parkurda gerçekleştirilen yarışta 16 tur atıldı. Çekişmeli geçen yarışta Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı gençlerde kürsüyü kapattı. Gençlerde Furkan Gürler birinci, Bahattin Sarı ikinci, Muhammet Pöze ise üçüncü oldu. Master kategorisinde yarışan Devrim Ardıç ise gençlerle aynı anda finiş yaparak ikincilik elde etti. - ANTALYA

Antalyaspor, İstanbul, Marmara, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:23   Aliağaspor FK'da Mustafa Bahadır sürprizi
12:23   Ersun yanal: en güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır
12:20   Bursaspor moral depoladı
12:18   Ersun Yanal, Tolgay Arslan'a kademeli olarak şans verecek
12:18   Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi
12:15   Beşiktaş 14. kontenjanı Ajdin Hasic'e sakladı
12:15   Martin Linnes'in yeni rotası belli oldu!