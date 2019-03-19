Green Screen Teknolojisi Sayesinde Öğrenciler Eğlenerek Öğreniyor

Kaynak: İHA

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir okulun müdürü öncülüğünde uygulamaya konulan yeşil perde (green screen) teknolojisi sayesinde, öğrenciler eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Perşembe ilçesi Çaka Mahallesi'nde Çaka Çaytepe Ortaokulunda, Holywood filmlerinde sıkça kullanılan 'green screen' teknolojisi ile eğitim dönemi başladı. Okul müdürü ve öğretmenler tarafından uygulamaya geçirilen proje, öğrencilerin hem daha kolay öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor. Okul binası içerisine kurulan atölyede öğrenciler, kendileri yazdıkları senaryoları, ağırlıklı olarak İngilizce olmak üzere, derslere uygun şekilde düzenliyor. Okul müdürü tarafından çekilen ve montajlanan görüntüler, öğrencilerin ilgisini de arttırırken, hayal dünyalarını da genişletiyor."ÖĞRENCİLER AKTÖR, ÖĞRETMENLER YÖNETMEN OLDULAR" Perşembe Çaka Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır, gelişen teknolojiye ayak uydurmak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Görüntüleri çektikten sonra gerekli işlemlerden geçirdiğini ve öğrencilerin bu sayede eğlenerek öğrendiklerini belirten Sayılır, "Günümüzde bilgi, sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Bu nedenle okul olarak biz de bu değişimlere ayak uydurmak zorundayız. Bu nedenle özellikle sinema sektöründe sıkça kullanılan yeşil perde (green screen) teknolojisini derslerimize uyarlamayı düşündük. Bununla ilgili olarak öğretmen arkadaşlar ve öğrenciler kendileri senaryolar oluşturarak çekimlere başladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında drama atölyesi olarak da kurmuş olduk. Öğrencilerimiz görevlendirildi ve öğretmenlerimizin yazdıkları senaryoları atölyemizde uygulamaya koyduk. Öğrencilerimiz aktör, öğretmenlerimiz yönetmen oldular" dedi. Okul Müdürü Sayılır, projeyi ilk olarak İngilizce derslerinde kullandıklarını ancak ilerleyen zamanlarda diğer derslerde de kullanmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını aktardı."YEŞİL PERDE TEKNOLOJİSİ, ÖĞRENCİLERDEKİ UTANGAÇLIĞI AŞMAMIZA YARDIMCI OLDU" İngilizce öğretmeni Özden Gökçe Uz ise projenin öğrencilere olan faydalarından bahsederek, "En başından itibaren İngilizce dersinin sınıfın dışına çıkabilmesini sağlamaktı. Alan gereği, teorinin pratiğe aktarılması gereken bir alan. Bu noktada öncelikle öğrencilerdeki utangaçlığı aşmamız ve onlara gerçek yaşam alanları vermemiz gerekiyor. Bu noktada da yeşil perde tekniği bize yardımcı oldu. Öğrenciler kendi yaş seviyelerine uygun olarak senaryolar yazmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Öğretmen Özden Gökçe Uz, bu sayede öğrencilerin dersleri eğlenerek öğrendiklerini de kaydetti. Öğrenciler de uygulamayı çok beğendiklerini ve derslerine katkı sağladığını belirterek, aynı zamanda da eğlendiklerini kaydetti. Arkadaşları ile birlikte hem eğlenerek öğrendiklerini belirten öğrenciler, anlayamadıkları bazı konuları da bu sayede anladıklarını ifade etti.(Selim Kuşcu/İHA)