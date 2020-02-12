Greenbox Hıghway'de, aşklar dünya turuna çıkıyor

Highway Outlet'te Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlenecek etkinlikte, Greenbox teknolojisi ile en güzel fotoğraflar çekilerek yediden yetmişe herkesin hayal gücü gerçeğe dönüşecek.



Yeşil ekran yöntemiyle iki farklı görüntüyü birbiri üstüne oturtma işlemini gerçekleştirebilmek için uygulanan Greenbox, Sevgililer Günü'nde Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor. 14-15-16 Şubat 2020 tarihlerinde aynı gün içinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Danışma noktasında fiş veya faturalarını ibraz ettirdikten sonra Greenbox etkinliğine katılma fırsatı yakalayacaklar. Yeşil perde önünde, arka planda yer alacak sürpriz fonlar eşliğinde çekilecek fotoğrafların çıktıları, anında sahiplerine teslim edilecek. AVM ziyaretçileri hem alışveriş yapıp hem en güzel Sevgililer Günü hediyelerinin sahibi olacaklar. - BOLU

Kaynak: İHA