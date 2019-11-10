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Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri tamamlandı

Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri Ankara'da sona erdi.

10.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:02Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri tamamlandı
Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri 'da sona erdi.
Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Yaşar Doğu Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Telekom ve Adana Yüreğir takımları Süper Lig'e yükseldi.
Final müsabakalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyespor ise 2. Lig'e düştü.
Müsabakaları, 27. dönem Burdur Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yasin Uğur, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, eski Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçi Şeref Eroğlu, TGF Genel Sekereteri Tahir Yilmaz ve yağlı güreşten sorumlu asbaşkan Süreyya Yoğurtçu da izledi.

Burdur, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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