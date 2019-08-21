Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu. Kazakistan
'ın Başkenti Astana
'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye'yi zorlu şampiyonada şu sporcular temsil edecek:
55 Kg: Şerif Kılıç
60 Kg: Kerem Kamal
63 Kg: Rahman Bilici
67 Kg: Atakan Yüksel
72 Kg: Cengiz Arslan
77 Kg: Fatih Cengiz
82 Kg: Emrah kuş
87 Kg: Metehan Başar 97 Kg: Cenk İldem
130 Kg: Rıza Kayaalp - İSTANBUL