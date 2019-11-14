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Grekoromen Güreş Süper Lig şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Süper Lig finalinde Ankara ASKİ Spor'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

14.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:36Grekoromen Güreş Süper Lig şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu
Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Süper Lig finalinde ASKİ 'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gündür devam eden organizasyonun yarı finalinde, Ankara ASKİ Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 8-2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Kayseri Şekerspor'u 9-1 yenerek finale çıktı.
Finalde Ankara ASKİ Spor'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu. Kayseri Şekerspor ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 7-3 yenerek üçüncülük elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara, ASKİ, Spor

Kaynak: AA

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