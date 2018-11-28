Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde Şampiyon Belli Oluyor

Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon Ankara
'da belli olacak. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarı final ve final müsabakaları, 1 Aralık
'ta Yaşar Doğu
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yarı finalde İstanbul
Büyükşehir Belediyespor-Ankara ASKİ
Spor ile Çaykur
Rizespor- Kayseri Şekerspor
karşılaşmaları yapılacak. Bu maçların galipleri finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Ayrıca Çankırı
Yarenspor ile Yozgat
1959 Spor takımları ligde kalmak için karşı karşıya gelecek.
Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz
, Grekoromen Süper Ligi'nde sezonun sonuna geldiklerini belirterek, "Finalde birbirinden değerli güreşçiler mindere çıkacaklar ve şampiyon belli olacak. Ayrıca ligde kalma mücadelesi de son derece zevkli karşılaşmalara sahne olacak. Tüm güreşseverleri 1 Aralık'ta Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalara davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:40