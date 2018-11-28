Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde Şampiyon Belli Oluyor

Türkiye
Büyükler Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde yarı final ve final maçları 1 Aralık
tarihinde Ankara Yaşar Doğu
Spor Salonu'nda düzenlenecek. Müsabakaların teknik toplantısı ve tartılar 30 Kasım'da yapılacak.
Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde başta Avrupa
ve Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp
olmak üzere Milli Takım forması giyen birçok güreşçi mindere çıkacak. Yarı final maçlarında İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- ASKİ
ve Çaykur
Rizespor- Kayseri Şekerspor
finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Bu maçların galipleri finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Diğer yandan sadece şampiyonluk heyecanı değil, ligde kalma mücadelesi de nefesleri kesecek. Çankırı
Yarenspor- Yozgat
1959 Spor takımları ligde kalmak için karşı karşıya gelecekler. Tahir Yılmaz
: "Nefesleri kesecek maçlara halkımızı bekliyoruz"
Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Süper Lig'de artık sezonun sonuna geldiklerini belirterek, "Finalde birbirinden değerli güreşçiler mindere çıkacaklar ve şampiyon belli olacak. Ayrıca ligde kalma mücadelesi de son derece zevkli karşılaşmalara sahne olacak. Tüm güreşseverleri 1 Aralık tarihinde Ankara Yaşar Doğu spor Salonu'nda yapılacak finallere davet ediyorum" diye konuştu.
Grekoromen Süper Lig finalleri programı şöyle:
01.12.2018
11.00 1. maç: (A1) İstanbul B.Ş.B.SP. KL. - (B2) Ankara SKİ SK.
11.00 2. maç: (B1) Kayseri Şeker SP. KL. - (A2) Rize Çaykur SK.
Ligde kalma müsabakası
12.00 3. maç: (A6) Çankırı Yaren SK. - (B7) Yozgat 1959 SK.
Yarı final maçları
14.00 - 3'lük müsabakası
15.00 - Final müsabakası - İSTANBUL
Türkiye,Ankara
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:12