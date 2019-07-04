04.07.2019 11:55
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Grekoromen güreşçiler İspanya'da

Grekoromen güreşçiler İspanya

Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya Grand Prix'sine katılacak.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya Grand Prix'sine katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'daki grand prix müsabakaları 5-7 Temmuz tarihlerinde başkent Madrid'de gerçekleştirilecek. Türkiye, organizasyonda Grekoromen Milli Takımı ile yer alacak.
İspanya Grand Prix'sinde grekoromen stil müsabakaları yarın yapılacak. Antrenörlüğünü Serkan Özden ve Yusuf Düzer'in yaptığı ay-yıldızlı ekibin kadrosunda 13 güreşçi bulunuyor.
İspanya'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:
55 kilo: Şerif Kılıç, Ekrem Öztürk
60 kilo: Mustafa Sağlam
63 kilo: Mehmet Çeker, Abdullah Toprak
67 kilo: Furkan Yıldız, Mehmet Mustafa Şahin
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Furkan Bayrak
82 kilo: Hasan Basri Yıldırım, Salih Aydın
87 kilo: Emircan Enez
97 kilo: Abdülkadir Çebi
Kaynak: AA
Spor

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