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Grekoromen güreşte Süper Lig şampiyonu belli oluyor

Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak.

13.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:04Grekoromen güreşte Süper Lig şampiyonu belli oluyor
Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak.
Ankara'daki Taha Akgül Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ankara ASKİ Spor ve Kayseri Şekerspor, yarı finale yükseldi.
Ligde yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.
Yarı finalde, A Grubu'nun lideri İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nun ikincisi Kayseri Şekerspor, B Grubu'nun birincisi Ankara ASKİ Spor ile A Grubu'nun ikincisi Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
Galip gelen takımlar şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor

Kaynak: AA

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