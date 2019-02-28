Greta Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

New York’ta tek başına yaşayan genç bir kadın olan Frances, metroda unutulmuş bir çanta bulur. Çantanın sahibi klasik müzik hayranı bir piyano öğretmeni olan Greta’dır. Çantayı sahibine ulaştırmaya kararlı olan Frances vakit kaybetmeden yola koyulur. Evine kadar gelip kendisine çantasını ulaştıran Frances’e teşekkür etmek isteyen Greta onu kahve içmeye davet eder. Bu sayede yolları kesişen ve birbirlerini tanımaya başlayan Frances ve Greta arasında kısa sürede beklenmedik bir arkadaşlık oluşur. Yakın zamanda annesini kaybetmiş olan Frances ve kocasını kaybeden yalnız bir kadın olan Greta’nın bu arkadaşlığa ihtiyacı vardır. Ancak bir süre sonra Frances hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder ve ikili arasındaki ilişki korkunç bir hal almaya başlar.Neil JordanNeil Jordan, Ray WrightIsabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe , Jane Perry , Jeff Hiller , Parker Sawyers, Brandon Lee Sears, Arthur Lee, Rosa Escoda, Jessica Preddy, Thaddeus Daniels, Raven Dauda, Colm Feore, Zawe Ashton, Nagisa Morimoto, Navi Dhanoa, Elisa Berkeley, Stephen Rea, Hershel Blatt, Traci Hovel , Aneta Dina Keder, Graeme Thomas King, Darragh O'Connor, Romii Reilly, Angela ThompsonGerilimGretaSidney Kimmel Entertainment2018ABD, İrlandaİngilizce98 dk.UIP Türkiye19.04.2019