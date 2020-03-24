Greta Thunberg: Koronavirüs bulaşmış olabilir, kendimi karantinaya aldım
İklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurduğu bir video paylaştı
24.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:47
İklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurduğu bir video paylaştı.
Thunberg, yeni tip koronavirüse Orta Avrupa'da yaptığı tren seyahatleri sırasında maruz kalmış olabileceğini belirtti.
Thunberg, yeni tip koronavirüse Orta Avrupa'da yaptığı tren seyahatleri sırasında maruz kalmış olabileceğini belirtti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Greta Thunberg, Orta Avrupa, Dünya