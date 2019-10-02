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Greta'ya küfreden antrenörün görevine son verdiler!

İtalya Serie D takımlarından Grosseta'nın yardımcı antrenörü Tommaso Casalini, iklim aktivisti Greta'ya hakaret edince görevine son verildi.

02.10.2019 21:25

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmayla dünyanın gündemine oturmuştu.

"BU İŞİ RAHATLIKLA YAPABİLECEK YAŞTA"

Bu konuşmanın ardından İtalya Serie D takımı Grosseta'nın yardımcı antrenörü Tommaso Casalini, Thunberg'le ilgili kişisel Facebook hesabından küfürlü bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Bu O...! 16 yaşında biri olarak bu işi rahatlıkla yapabilecek yaşta" yazınca ortalık karıştı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA AFFEDİLMEDİ

Kısa sürede ülke gündemine oturan paylaşımın ardından görev yaptığı kulüpten yapılan açıklamada Casalini'nin işine derhal son verdiği duyuruldu. Daha sonra Casalini paylaşımıyla ilgili özür dilese de karar değişmedi.

(Skorer)

Greta'ya küfreden antrenörün görevine son verdiler!

Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, İtalya, Spor

YORUMLAR(12)
REKLAM KOKAN HAREKETLER....:Bu kız bildiğin birilerinin ağzıyla konuşan bir tip. Tek farkı 16 yaşında olması
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MİDYATLİ:BU KIZ GENCLIGIMI CALDILAR DIYOR YELKENLIYLE GEZIYOR AFRIKADA DUNYADA GUNDE KAC COCUK ACLIKTAN OLUYOR BUNUN ATASI OKADAR MASUM INSANLARI ALTIN ELMAS PETROL ICIN KATLEDIYOR CIKARMISLAR. EZBELEMIS ZIRVALIYOR BENCE ERKEK ARKADASI YOK GALIBA BUNUNLA HICBIR ERKEK DURMAZ COK ASABI BENCIL TIPIK
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DEMEDİ DEME:doğru söyleyeni antrenörlükten kovarlar!
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MEMLEKETİM:Bu soytariyi birileri kullaniyor cikar yakinda foyasi. Elinde cep telefonu, leptop, bilgisayar, tablet, seyahatlerini araba, ucak veya trenle yap. Oturdugun ev isinma systemi yanik yag veya kaleröför. Konusma yaptigin yer; ortadoguyu, afrikayi ve asyayi zehirliyen birlesmis milletler kürsüsü. Kimyasal silahi kullananlar yayinda bulundugun godamanlar. Önce onlari ikna et sonra cik konus. Sana el bebek gül bebek gibi davrananlar vatanini topragini birakmak zorunda olanlar icin ne yapmis? Sor onlara öncelikle
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SEDEAT PEKER:süper
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ALI:KIZ SADECE DÜNYAMIZI DAHA YAŞANA BİLİR BİR YER YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYOR BU ÖFKE KİN NİYE?????? KEŞKE HEPİMİZ DOĞAYA BU KIZ KADAR DUYARLI OLUP KORUYA BİLSEK.
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TAMER:DEDİĞİN GİBİ OLSA GÜZEL OLURDU KIZI TAKİP ET SONUÇ DA ROL YAPTIĞINI GÖRECEKSİN
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TIRREK TOKATLAYAN:Dünyayı en fazla sanayi adında kirleten ülkelere ses çıkarmaması ayrı bir konu!
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LORİS:tabi lüks içinde nasihat vermek kolay kimse ciddiye almaz bu tipleri
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AHMET:bu kendini bir adam zan etmesi için şişirilip kullanılan çocukta yüz felci var. konuşur iken yüzüde iç yüzüne benziyor. kullanıldığını bilmeyecek kadar bir ahmak bulmuşlar. o kendini bir halt zan eder iken, onlar kullanacak bir mendil bulmanın neşesi içinde burunlarını siliyorlar. vah zavallı vah. en kötüsüde buna inanan ahmaklar. dünyayı en çok kirletenlere sesi çıkmayan bu enik, Türkiye soz konusu oldumu havlamaya başlıyor.
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