GREYDER'E "İYİ TASARIM" ÖDÜLÜ!

Türkiye'nin tasarım alanında markalaşmasına destek amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Design Week Turkey 2019 kapsamında, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri bu yıl sekizinci kez verildi. 15 Kasım'da düzenlenen ödül törenine T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Uluslararası tasarımcılardan oluşan bir jürinin 200'ü aşkın çalışmayı değerlendirildiği yarışmada, Greyder V Design Ayakkabı Kutusu, İyi Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Greyder için Tasarist markalama ve tasarım ajansı tarafından hazırlanan V Design Ayakkabı Kutusu çığır açan işlevlere sahip. Standart ayakkabı kutuları ürünleri yatay depolarken V Design ile Greyder ayakkabılar V şeklindeki açılıp kapanabilir çekmecelerde, daha güvenli bir şekilde saklanıyor. Ayrıca V Design, üstündeki kulpları sayesinde poşete ihtiyaç duymadan taşınabiliyor, hem kullanım kolaylığı sunuyor hem çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

Greyder e-ticaret departmanının müşterilerin hayatını kolaylaştırma hedefiyle yürüttüğü araştırmalar sonucunda V Design son halini aldı. Tasarım geliştirilirken ayakkabı kutusunun sadece ayakkabı alırken değil, sonrasında da kullanılabilecek, çalışanların ofislerinde tutabilecekleri şıklıkta ve bir mobilya sağlamlığında olmasına da dikkat edildi.

60 yılı aşkın sürede, üretim kalitesiyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen ayakkabı markalarından olan Greyder, yenilikçi yönüyle de öne çıkan bir marka. Türkiye'yi "casual ayakkabı" gibi birçok kavram ile tanıştıran Greyder, 100'e yakın mağazası ve greyder.com adresinde konfor ve şıklığı bir arada sunmaya devam ediyor.