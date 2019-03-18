Greyder Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Operatör Öldü

Malatya
'da yol çalışması sırasında greyder kullanırken kalp krizi geçiren operatör hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçadağ
ilçesi Kolköy Mahallesi'nde operatör Teyfik Koşar (59) greyderle yola stabilize malzeme serdiği esnada, iddiaya göre kalp krizi geçirdi.
Koşar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, greyder yol kenarındaki bir evin bahçesindeki çitlere çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Koşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koşar'ın cenazesi Akçadağ Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Öte yandan Koşar'ın kullandığı greyderin özel bir firmaya ait olduğu öğrenildi.
Akçadağ, Malatya, Kalp Krizi, Güncel
Kaynak: AA