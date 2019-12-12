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Greyder ustası görenlere parmak ısırtıyor

Ordu'da greyder kullanan bir kişinin işindeki ustalığı parmak ısırtıyor.

12.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:44Greyder ustası görenlere parmak ısırtıyor
'da greyder kullanan bir kişinin işindeki ustalığı parmak ısırtıyor.

ilçesinde greyderci Osman olarak tanınan Osman İyigün, 40 yılı geride bıraktığı mesleğinde ustalığıyla kendisinden sıkça söz ettirirken, çalışkan kişiliğiyle sevilen, saygı duyulan kişilerden biri. Greyderi adeta berberin usturası gibi kullanan İyigün, çoğu greyder operatörünün yapamadığı işleri çok rahatlıkla yapabiliyor.

Halen Kabadüz Belediyesinde çalışan İyigün, mesleğini çok severek yaptığını söyledi. Mesleğinde 40 yılı geride bıraktığını belirten İyigün, "İşimi çok severek yapıyorum. 1978 yılında başladığım meslek hayatımda çok güzel işler yaptık. Emekli olmama rağmen bu işten kopamadım. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece bir süre daha mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

"Greyderi ile resmen şiir yazıyor"

Tanıdığı en iyi greyder ustasının Osman İyigün olduğunu ifade eden Enver , "Osman ağabeyimiz mesleğinde bir numaradır. Greyderi ile resmen şiir yazıyor. Bir keman sanatçısının kemanını çaldığı gibi bir berberin usturasını maharetle kullandığı gibi resmen döktürüyor. Ordu'da üstüne tanımıyoruz. Yaptığı bütün işler gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Tahsin Altuntaş ise, "Greyder operatörlüğüyle memleketimizin yetiştirdiği ender insanlardan birisidir. Herkes kendisini çok seviyor. İşini aşkla yapıyor. Bizler de onunla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Altuntaş, Kabadüz, Ordu, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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