Greyderin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
11.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:52
Kastamonu 'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Devrekani ilçesinden Kastamonu'ya giden Gültekin Gündüz'ün kullandığı Ağlı Belediyesine ait greyder, Oyrak mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti.
Greyderden düşen sürücü Gündüz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Greyderin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı