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300 bin TL ödülle aranan "Nirvana" kod adlı PKK'lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda "Nirvana" kod adlı terörist yakalandı. 300 bin TL ödülle aranan kadın teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

20.11.2019 07:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:21

'ın ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Teröristlerin Lice ilçesinden karayoluyla kent merkezine geçeceği bilgisini alan güvenlik güçleri, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen otomobili karadan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile takibe aldı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır yakınlarında teröristlerin bulunduğu aracı durduran ekipler, düzenledikleri operasyonda aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Teröristlerin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, teröristlerin içinde bulunduğu aracın seyir halindeyken bir noktada yavaşlatıldığı ve ardından güvenlik güçlerinin araca doğru yaklaşarak operasyon düzenlendiği görülüyor.

300 bin TL ödülle aranan

Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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