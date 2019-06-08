Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli
'de etkisiz hale getirilen 5 kadın teröristten birinin, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Mihriban Durmaz olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma
Özel Harekat birliklerince Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Doğu Cephe I·l Merkez
Gu¨cu¨ YJA-STAR sorumlusu "Berfin Ararat" kod adlı Mihriban Durmaz olduğu belirlendi.
Teröristin, 19 Haziran 2014'te Hozat
ilc¸esi Boydas¸ ko¨yu¨ mu¨lki sınırları ic¸inde, Yenibas¸ Jandarma Karakol Komutanlığına ins¸aat malzemesi tas¸ıyan M.D'ye ait kamyonetin yakılması olayını gerc¸ekles¸tiren tero¨ristlerden oldugˆu tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen diğer kadın tero¨ristlerin ise sözde Dogˆu Cephe YJA-STAR sorumlusu "Dicle
Botan" kod adlı terörist, sözde Dogˆu I·l Merkez Gu¨cu¨'nde faaliyet go¨steren "Nuda Herekol" kod adlı Fatma O¨zgün, "Havin
Mus¸" kod adlı Ceyda Sarıkaya
ve "Kinem Amed" kod adlı Habibe Karakuş oldugˆu belirlendi.
"Havin Muş
" kod adlı Ceyda Sarıkaya'nın, 2015'te Tunceli-Pu¨lu¨mu¨r yolunun kesilmesi eylemlerinde ve 2016'da Nazimiye
Kılko¨y Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan tero¨rist grubun ic¸inde olduğu, kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edildi.
Kaynak: AA
Merkez
, Tunceli
, Güncel